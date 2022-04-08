МИД России: НАТО затягивает конфликт на Украине, продолжая поставлять Киеву оружие

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8 апреля 2022, 16:16

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Североатлантический альянс затягивает конфликт на территории Украины, продолжая поставлять киевской стороне вооружения. Об этом, как информирует ТАСС, заявило министерство иностранных дел Российской Федерации.

«НАТО затягивает конфликт на Украине, продолжая поставлять Киеву оружие», — процитировано заявление дипломатического ведомства в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Ранее сегодня сообщалось, что президент Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России посмертно офицеру Росгвардии Максиму Концову, который погиб в ходе операции.