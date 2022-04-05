Минобороны РФ: за сутки российские военные нанесли удары по 33 военным объектам Украины

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5 апреля 2022, 22:10

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

ВКС России и боевая авиация за минувшие сутки нанеси урон 33 военным объектам Украины. Такую информацию сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины», — цитирует слова военного ТАСС.

Помимо этого, российские бойцы поразили восемь пунктов управления и три склада материально-технического обеспечения. А также уничтожен 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ.

Ранее стало известно, что в районе Мариуполя были ликвидированы два украинских вертолёта.

Военные корреспонденты проекта WarGonzo представили сюжет об обстановке внутри Мариупольского котла сегодня, 5 апреля.