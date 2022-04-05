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WarGonzo: войска НМ ДНР и ВС РФ теснят неонацистов «Азова» от Мариупольского аэропорта

, 21:08

WarGonzo: войска НМ ДНР и ВС РФ теснят неонацистов «Азова» от Мариупольского аэропорта
Армия Донбасса, Alexander Rekun/ Global Look Press

Военные корреспонденты проекта WarGonzo представили сюжет об обстановке внутри Мариупольского котла сегодня, 5 апреля.

Военнослужащие армий ДНР и России постепенно оттесняют радикалов запрещённого террористического «Азова» и ВСУ от Мариупольского аэропорта по направлению к центру и морскому порту.

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