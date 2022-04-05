Минобороны России: у Мариуполя сбиты два вертолёта ВВС Украины

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5 апреля 2022, 21:56

Вертолёт, винт, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

По сообщению официального представителя Минобороны Российской Федерации Игоря Конашенкова, во вторник, 5 апреля, были сбиты два украинских вертолёта в районе Мариуполя.

Военный уточнил, что уничтожены два военных вертолёта Ми-8 ВВС Украины. Сегодня утром российские военные сорвали очередную попытку Киева эвакуировать главарей запрещённого террористического батальона «Азов».

«Два украинских вертолёта Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», − значится в рапорте Конашенкова, приведённом RT.

Напомним, 31 марта военные ДНР сообщили об уничтожении двух украинских вертолётов недалеко от Мариуполя.