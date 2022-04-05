Источник CNN в Пентагоне: США в марте провели испытания своей гиперзвуковой ракеты и скрыли это

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5 апреля 2022, 09:49

Ракета «Кинжал» фото: MOD Russia/via, globallookpress.com

США в середине марта 2022 года тайно провели испытания своей гиперзвуковой ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). По данным Пентагона, испытания прошли успешно.

Источник американского Министерства обороны раскрыл, что гиперзвуковую ракету запустили с бомбардировщика B-52 у западного побережья США. Дальность полета ракеты составила 300 миль (около 482 км), высота — около 20 километров, скорость — пять махов.

Об испытании гиперзвуковой ракеты передал телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

Американский специалист отметил, что минимальная гиперзвуковая скорость (около 380 миль в час — 611 км в час) позволяет преодолеть расстояние в 300 миль за пять минут.

США провели испытание своей гиперзвуковой ракеты через несколько дней после сообщения Минобороны РФ о применении во время спецоперации на Украине гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Российские войска тогда поразили склад боеприпасов ВСУ на западе Украины.

Чиновник Минобороны США отметил, что Пентагон провел испытания тайно, чтобы не увеличить напряженность в отношениях с Россией.

Президент США Джо Байден в марте сдержанно прокомментировал первое применение ВС РФ гиперзвукового «Кинжала» для уничтожения объектов военных баз на Украине. Главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко полагает, что западные специалисты «очень впечатлились» боевым применением «Кинжала», коль скоро об этом было доложено даже Байдену.

По словам Коротченко, с помощью «Кинжала» мы предупредили НАТО - ведите себя аккуратно, когда Россия проводит спецоперацию на Украине.