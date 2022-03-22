Байден: российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» «почти невозможно остановить»

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22 марта 2022, 13:27 Источник: РИА Новости

Ракета «Кинжал» фото: MOD Russia/via, globallookpress.com

Президент США Джо Байден во время мероприятия с предпринимателями прокомментировал первое применение гиперзвукового «Кинжала» для уничтожения объектов военных баз в Западной Украине, передает РИА Новости.

Байден заявил, что между обычной ракетой и «Кинжалом» разницы фактически нет, кроме того, что российская неуязвима. «У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — прокомментировал политик.

Ранее Пентагон выразил озадаченность относительно использования гиперзвукового оружия на Украине. Ведомство посчитало, что таким жестом Россия «посылает сигнал Западу и Киеву» и стремится получить преимущество в переговорах.