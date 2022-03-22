Байден: российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» «почти невозможно остановить»

Президент США Джо Байден во время мероприятия с предпринимателями прокомментировал первое применение гиперзвукового «Кинжала» для уничтожения объектов военных баз в Западной Украине, передает РИА Новости.
Байден заявил, что между обычной ракетой и «Кинжалом» разницы фактически нет, кроме того, что российская неуязвима. «У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить», — прокомментировал политик.
Ранее Пентагон выразил озадаченность относительно использования гиперзвукового оружия на Украине. Ведомство посчитало, что таким жестом Россия «посылает сигнал Западу и Киеву» и стремится получить преимущество в переговорах.