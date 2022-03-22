Пентагон о применении ВС РФ на Украине комплекса «Кинжал»: «Не совсем понятно, зачем»

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22 марта 2022, 10:25

Пентагон, IMAGO/Ulrich Wagner/ www.imago-images.de

Американское военное ведомство высказало непонимание по поводу применения Вооружёнными силами России в ходе спецоперации на Украине гиперзвукового комплекса «Кинжал». В Пентагоне остались в замешательстве по поводу цели демонстрации применения такого типа вооружений.

Как отметил близкий к руководству военного ведомства США источник, Вашингтон не может подтвердить применение русскими гиперзвукового оружия, но и опровергнуть это заявление не могут. Вашингтон не понял, чем ВС РФ ударили по защищенному украинскому арсеналу.

«Тут нет полной ясности. Мы полагаем, что это, разумеется, возможно, но, честно говоря, заставляет чесать в затылке немного. Не совсем понятно, зачем», − подчеркнул представитель Пентагона, указав, что Россия всё же хотела «послать сигнал Западу».

Зато в Германии оценили демонстрацию силы армией России. Немецкий военный эксперт считает, что Россия показала НАТО оружие, против которого не сработает ни одна западная противоракетная система. «Это предостережение Путина для альянса», − значится в комментарии.

Накануне стало известно, что гиперзвуковая ракета «Кинжал», уничтожившая подземный арсенал на территории Украины, была запущена с расстояния более 1000 километров. Об этом заявило Минобороны Российской Федерации.