Коротченко: с помощью «Кинжала» мы предупредили НАТО - ведите себя аккуратно, когда Россия проводит спецоперацию на Украине

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23 марта 2022, 09:45 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент США Джо Байден прокомментировал применение на Украине российского гиперзвукового ракетного комплекса воздушного старта «Кинжал».

Это весомое оружие - но с такой же боеголовкой, как и у любой другой ракеты, особой разницы от него нет, за исключением того, что ее практически невозможно остановить, отметил президент США.

«Тем самым Байден подтвердил, что американские комплексы «Пэтриот» не способны перехватывать данную ракету, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. - Что касается сдержанной оценки Байдена, то не будет же он аплодисментами встречать первое боевое применение российского гиперзвукового оружия. Но уж он-то точно в курсе, и ему докладывали обо всех аспектах того, что там произошло. Спецслужбы США и других стран Запада серьезно анализируют ход нашей военной операции и использование новейших вооружений».

Коротченко полагает, что западные специалисты «очень впечатлились» боевым применением «Кинжала», коль скоро об этом было доложено даже Байдену. Военспец уверен, что западные военные специалисты приезжали на место и осматривали результаты боевого применения, тем более что граница с Польшей «практически прозрачна» для пересечения различного рода, «так сказать, интересующихся».

Как сообщает Минобороны РФ, в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области были уничтожены подземные защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов «Точка-У».

«Да, это объект повышенного уровня защиты, - продолжает военспец, - который во времена СССР использовался для хранения ядерных боеголовок. Именно для его уничтожения был использован «Кинжал», который за счет своего потенциала, в том числе и скоростных характеристик смог поразить данный объект. Напомню, что он расположен в середине длинного карпатского ущелья, и его прикрывают горы, в толще которых пробиты многокилометровые туннели».

В Минобороны подчеркнули, что применение гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» осуществлялось с дальности более 1000 километров, а время ее полета составило менее 10 минут. За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии, ракета уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет.

«Помимо военного аспекта использования этого оружия здесь есть и политический смысл, - отметил Игорь Коротченко в разговоре с «АН»: - Показать, странам НАТО, что Россия обладает такими средствами поражения, которые их системы ПВО перехватить просто не в состоянии. А еще это некий силовой сигнал странам НАТО, чтобы они аккуратно себя вели в ситуации, когда мы проводим на Украине специальную военную операцию».

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