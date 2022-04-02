Национальная академия наук Украины разорвала отношения с РАН

Национальная академия наук Украины (НАН) прекратила сотрудничество с Российской академией наук (РАН). Организация также рекомендовала украинским ученым отказаться от российских почетных званий и наград.
«НАН Украины разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Российской академией наук, Сибирским отделением РАН, Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова, Московским физико-техническим институтом», - сказано в сообщении пресс-службы НАН.
Кроме того, украинские ученые, входящие в состав РАН, направили в российскую академию коллективное заявление о своем выходе.
Украинская академия наук намерена также исключить из числа своих членов иностранных ученых, которые поддержали российскую военную спецоперацию и тем самым «запятнали высокое звание».