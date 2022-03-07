Украинские ученые помогают России победить наукометрию

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7 марта 2022, 18:56 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Ученые Незалежной бьют в колокола, рубят дрова и пишут обращения по всем инстанциям с требованием закрыть своим российским коллегам путь в цивилизованный научный мир.

Академик-секретарь Отделения физики и астрономии

НАН Украины, академик НАН Украины В.М. Локтев требует от международного парткома и месткома ввести «Запрет на публикацию результатов, полученных в России либо написанных российскими авторами, в западных журналах; запрет на участие российских исследователей в международных исследовательских группах либо конференциях; отказ от каких бы то ни было международных конференциях на территории России и т.п».

Также Украина требует WoS и Scopus запретить индексацию материалов из российских научных журналов в международных библиографических и реферативных базах Web of science и SCOPUS.

Европа, бегущая впереди американского паровоза, устами своей Еврокомиссии уже огласила приговор: «Комиссия не будет заключать никаких новых контрактов или соглашений с российскими организациями в рамках программы Horizon Europe. Более того, комиссия приостанавливает выплаты российским юридическим лицам по существующим контрактам».

Напомним, Horizon Europe — ключевая программа ЕС, направленная на поддержку научных исследований. Она рассчитана на срок с 2021 по 2027 год, суммарный объём финансирования — 95,5 млрд. евро. Кроме того, ранее о приостановке действующих проектов с российскими учёными объявила организация European XFEL, которая управляет крупнейшим в мире рентгеновским лазером на свободных электронах, построенным с российским участием.

Также стало известно о решении властей Норвегии заморозить сотрудничество с Россией в сфере науки и образования. Об этом сообщили в норвежском правительстве.

Как пелось в детской песенке: «Неприятность эту мы переживём». А вот «запрет на индексацию материалов из российских научных журналов в международных библиографических и реферативных базах Web of science и SCOPUS» пойдет нашим ученым только на пользу. Наконец-то с них Миннауки перестанет с ножом у горла требовать публикаций в западных научных журналах, которые индексируются в этих чужих нам по духу базах! Наконец-то угомонятся чиновники, статьи российских ученых польются в российские же научные журналы, уйдет в небытие как призрак индекс Хирша! И качество учености начнут оценивать не по публикационной активности, то есть графоманству, а по тому, какой научный вклад внесла эта статья в копилку знаний.

Так что уважаемые украинские академики спасибо вам! Пишите больше, чаще, острее! Авось сбудется многолетняя мечта ваших российских коллег и наукометрия займет свое почетное последнее место в списки оценок

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