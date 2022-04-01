ГБР: генерал-майор СБУ задержан с поддельными документами при попытке незаконно выехать с Украины

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1 апреля 2022, 19:57 Источник: РИА Новости

Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке задержан на границе с поддельными документами при попытке незаконно выехать из страны. Информацию о задержании отставного генерала в пятницу сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.

По данным ГБР, пересечь границу офицер запаса пытался по поддельной справке, согласно которой он рядовой и не пригоден к воинской службе. В сообщении госбюро расследований в Telegram-канале ведомства говорится, что 1 апреля при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины был задержан офицер запаса СБУ.

В условиях военного положения генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию. Он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к военной службе и "понизил себя в звании до рядового".

ГБР не допустило незаконное пересечение границы офицером в запасе.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский объявил о лишении генеральских званий двух высших офицеров Службы безопасности Украины Андрея Наумова и Сергея Криворучко.

Российский и донецкий политолог, историк и журналист Владимир Корнилов прокомментировал это решение Зеленского.