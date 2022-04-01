Политолог Корнилов о лишении Зеленским званий генералов СБУ: если бы все военные руководители поступили как эти офицеры

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1 апреля 2022, 15:21 Источник: Свободная пресса

В. Зеленский, фото: Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о лишении генеральских званий двух высших офицеров Службы безопасности Украины Андрея Наумова и Сергея Криворучко. Зеленский назвал их «антигероями».

Российский и донецкий политолог, историк и журналист Владимир Корнилов прокомментировал решение Зеленского о лишении званий двух известных на Украине генералов СБУ. По мнению Корнилова, о трусости в данном случае речи не идет. «Речь идет о здравом смысле. Просто эти генералы реально оценили возможность противостояния России и приняли решения», — пояснил свою точку зрения эксперт. Владимир Корнилов уточнил, что Андрей Наумов был начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ.

По словам политолога, «это далеко не последняя личность в СБУ». Корнилов со ссылкой на украинские СМИ добавил, что Наумов сбежал с территории Украины сразу после начала российской спецоперации. Сергей Криворучко являлся начальником управления СБУ в Херсонской области. Политолог отмечает, что по законам «незалежной» эти люди считаются дезертирами.

Как напомнил Корнилов, Херсонская область перешла под контроль российских вооруженных сил без особых боев. Он считает это ярким примером того, как можно и нужно сохранять жизни людей, сохранять города. «Если бы все на Украине все военные руководители поступили как Криворучко, глядишь, вообще не было бы необходимости в проведении серьезных ударов по неким военным объектам в разных регионах Украины», — подытожил Владимир Корнилов.

Выступая с видеообращением на YouTube-канале, Зеленский сообщая решение по генералам, сказал, что у него на данный момент нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны.