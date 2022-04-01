Зеленский сообщил, что лишил званий двух генералов СБУ за госизмену

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1 апреля 2022, 07:43 Источник: "Интерфакс"

Фото с сайта офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в YuoTube сообщил о лишении званий двух генералов Службы безопасности Украины (СБУ). Оба подозреваются в государственной измене.

«Сегодня принято еще одно решение касательно двух антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны», — заявил Зеленский.

Речь идет о бывшем начальнике управления СБУ в Херсонской области Сергее Криворчуко и бывшем начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове. Как сказал Зеленский, генералы «нарушили присягу и предали родину».

Ранее Зеленский сообщил об отзыве послов Украины в Грузии и Марокко из-за их отказа помогать Украине.