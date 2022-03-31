Зеленский сообщил об отзыве послов из Грузии и Марокко в связи с их отказом помогать Украине

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31 марта 2022, 10:23 Источник: РБК

В. Зеленский, фото из соцсети

Послы Украины в Грузии и Марокко вернутся в Киев. Украинский президент Владимир Зеленский пояснил отзыв дипломатов тем, что они неэффективно выполняют свою работу по склонению этих стран к помощи Украине и введению санкций против России. Зеленский посоветовал послам искать другую работу.

Он сказал: «При всем уважении: если нет поставок оружия, санкций и ограничений для российского бизнеса, то, пожалуйста, ищите другую работу». По словам Зеленского, «дипломатический фронт — один из ключевых фронтов, и все там должны работать максимально эффективно на победу и для помощи армии».

Президент Украины подчеркнул, что ожидает положительных результатов от работы послов и военных атташе в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки — государства в этих регионах не вводили ограничений в отношении Российской Федерации.

Власти Украины обратились к США с просьбой среди военной помощи передать самолеты-штурмовики российского производства Су-25. О списке вооружений, которые запросил Киев, сообщил телеканал CNN.