CNN: власти Украины попросили у США в качестве военной помощи штурмовики Су-25

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31 марта 2022, 09:19 Источник: РИА Новости

Су-25, фото: сайт Минобороны РФ

Власти Украины обратились к США с просьбой среди военной помощи передать самолеты-штурмовики российского производства Су-25. О списке вооружений, которые запросил Киев, сообщил телеканал CNN.

В настоящее время среди стран НАТО штурмовик Су-25 на вооружении имеется только у Болгарии.

По данным телеканала, представители Украины также попросили у США разведывательные и ударные беспилотники, тактические радары, системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Пентагон ранее не поддержал планы Польши передать Вооруженным силам Украины нескольких десятков самолетов МиГ-29 советского производства. По идее Варшавы, истребители должны были быть переведены на американскую авиабазу в ФРГ, чтобы США после сами распорядились их судьбой. Но разведывательное сообщество США решило, что передача самолетов МиГ-29 может быть истолкована как эскалация и повлечет за собой "существенную реакцию" Москвы, втягивающий НАТО в конфликт.

Бронированный дозвуковой военный самолёт Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Советский истребитель МиГ-29 стал первым в мире самолетом этого класса, сочетающим непревзойденную эффективность в маневренном воздушном бою со способностью атаковать противника ракетами средней дальности и ближнего боя.