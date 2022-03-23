Официальный представитель Кремля Песков: Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы

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23 марта 2022, 08:12

Военные учения, mod_russia / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы. В интервью телеканалу CNN во вторник, 22 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что использование ядерного оружия Россией предусматривается концепцией национальной безопасности в случае угрозы самому существованию страны.

Он напомнил, что у России имеется концепция национальной безопасности. Песков сказал журналистам, что из этого документа можно узнать про все основания для использования ядерного оружия. "Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией", - рассказал Песков и добавил, что есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте. Так Песков ответил на вопрос, можно ли полностью исключить использование ядерного оружия Россией.

В начале января 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия, США, Китай, Великобритания и Франция выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Захарова подчеркнула, что документ был подготовлен по инициативе Москвы.

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