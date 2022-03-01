Глава МИД России: «Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой»

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1 марта 2022, 13:57

Платформа ЯО ВС США в Европе, State Duma Russia/ Globallookpress.com

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал неприемлемым для Российской Федерации наличие американского стратегического ядерного оружия на территории Европы. Этот тип вооружения давно пора вернуть домой. Такое заявление глава МИД РФ сделал в ходе конференции по разоружению во вторник, 1 марта.

«Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США», − приводит слова министра сайт ведомства.

Сергей Лавров заострил внимание на том факте, что до настоящего момента практикуются «совместные ядерные миссии» с привлечением неядерных государств НАТО, где всерьёз обсуждаются и разрабатываются сценарии использования ядерного вооружения против России.

«Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать», − уточнил свой тезис Лавров.

В очередной раз глава МИД РФ настаивает, что нет в ядерном противостоянии победителей. Принцип такого подхода много раз подтверждало руководство России, а также озвучивалось в совместных заявлениях лидеров Российской Федерации, Соединённых Штатов и Китая.

Министр напомнил, что 3 января текущего года при активном содействии Москвы разработали и приняли совместное заявление лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.