Лавров: «Третья мировая война будет ядерной и разрушительной»

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2 марта 2022, 13:46

Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в разговоре с журналистами Al Jazeera заявил, что если говорить о третьей мировой войне, то она может быть только ядерной и очень разрушительной.

«Третья мировая война будет ядерной и разрушительной. Президент США Байден − человек опытный и заявлял ранее, что альтернативой войне являются только санкции», − приводит слова министра РИА Новости.

В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что страны Запада своими санкциями подталкивают Россию к третьей мировой войне.

Тем не менее, ранее сегодня глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что страны Европейского союза готовят четвертый пакет санкций против России из-за военной специальной операции на Украине.