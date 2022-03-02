Лавров: «Третья мировая война будет ядерной и разрушительной»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в разговоре с журналистами Al Jazeera заявил, что если говорить о третьей мировой войне, то она может быть только ядерной и очень разрушительной.
«Третья мировая война будет ядерной и разрушительной. Президент США Байден − человек опытный и заявлял ранее, что альтернативой войне являются только санкции», − приводит слова министра РИА Новости.
В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что страны Запада своими санкциями подталкивают Россию к третьей мировой войне.
Тем не менее, ранее сегодня глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что страны Европейского союза готовят четвертый пакет санкций против России из-за военной специальной операции на Украине.