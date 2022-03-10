Политолог Сергей Марков: из-за распространения фейков о событиях на Украине могут быть нанесены ядерные удары

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10 марта 2022, 15:25 Источник: Свобдная пресса

Сергей Марков, фото: facebook.com/sergey.markov.5

Российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков высказал мнение, что события, происходящие сейчас на Украине, могут привести к тотальному уничтожению человечества в результате обмена ядерными ударами.

По версии политического эксперта, началом станет массовое распространение фейков о «зверствах» российских военных на Украине, реагируя на эти слухи страны-члены НАТО примут решение об участии в боевых действиях. Вооруженные силы России и НАТО окажутся вовлеченными в боевые действия друг с другом, после чего сперва возникнут угрозы применения тактического ядерного оружия, а затем и обмен ударами.

В результате в ситуации хаоса одна из сторон применит стратегические ядерные вооружения, в итоге это приведёт к концу человечества, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на опубликованное в соцсетях мнение Сергея Маркова.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что человечеству угрожает Третья мировая война.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня провел в Турции переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. После переговоров с Кулебой Лавров напомнил, что тему возможной ядерной войны в контексте обострения ситуации на Украине на протяжении последних лет «вбрасывали в дискурс» только представители Запада и особенно члены НАТО.

Лавров не хочет верить в возможность начала ядерной войны.