Лавров заявил, что украинская сторона взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта

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10 марта 2022, 13:15 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анталье заявил, что Киев взял в проработку проект РФ по урегулированию конфликта.

Ранее сегодня Дмитрий Кулеба назвал переговоры с Сергеем Лавровым "сложными" и отметил, что Киев попытался в рамках этой беседы найти дипломатические пути решения сложившейся на Украине ситуации.

В четверг, 10 марта, главы российского и украинского Министерств иностранных дел встретились впервые с начала спецоперации РФ.