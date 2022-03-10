Лавров заявил, что украинская сторона взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анталье заявил, что Киев взял в проработку проект РФ по урегулированию конфликта.
Ранее сегодня Дмитрий Кулеба назвал переговоры с Сергеем Лавровым "сложными" и отметил, что Киев попытался в рамках этой беседы найти дипломатические пути решения сложившейся на Украине ситуации.
В четверг, 10 марта, главы российского и украинского Министерств иностранных дел встретились впервые с начала спецоперации РФ.