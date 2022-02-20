AFP: Макрон обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины

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20 февраля 2022, 17:05 Источник: АFP

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президенты Российской Федерации Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 20 февраля, провел телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины.

Информацию о том, что Путин обсуждал с Макроном Украину, передало АFP. По данным агентства, Париж рассматривает эти переговоры с Москвой в качестве одной из последних попыток предотвратить «вторжение» России на Украину.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телефонные переговоры президента России Владимира Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном 20 февраля.

Макрон в воскресенье поговорил по телефону и с Владимиром Зеленским - украинским президентом.

Две недели назад Макрон приезжал в Москву. 7 февраля в Кремле состоялись переговоры Путина с Макроном. Они договорились снизить напряженность вокруг Украины.