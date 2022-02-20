AFP: Макрон обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины

Президенты Российской Федерации Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 20 февраля, провел телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины.
Информацию о том, что Путин обсуждал с Макроном Украину, передало АFP. По данным агентства, Париж рассматривает эти переговоры с Москвой в качестве одной из последних попыток предотвратить «вторжение» России на Украину.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал телефонные переговоры президента России Владимира Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном 20 февраля.
Макрон в воскресенье поговорил по телефону и с Владимиром Зеленским - украинским президентом.
Две недели назад Макрон приезжал в Москву. 7 февраля в Кремле состоялись переговоры Путина с Макроном. Они договорились снизить напряженность вокруг Украины.