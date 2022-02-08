FТ: Путин пообещал Макрону вывести тысячи российских военных из Белоруссии после учений

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8 февраля 2022, 10:19

В. Путин в ходе переговоров с Э. Макроном , Фото с сайта Кремля

Президенты РФ Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон 7 февраля на переговорах в Москве договорились снизить напряженность вокруг Украины. Путин пообещал Макрону не предпринимать «военных инициатив» в связи с Украиной.

Французская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники во вторник написала, что Владимир Путин перешел к деэскалации украинского кризиса, согласился вывести из Белоруссии до 30 тысяч российских военнослужащих, которые задействованы в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022», после завершения запланированных учений, - передает RT.

Этот вопрос будет обсуждаться на дальнейших встречах, где планируется заключить соглашение о «структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности». По данным источников издания, Макрон заявил, что Путин заверил его в готовности поговорить о деэскалации.