Макрон пообщался по телефону с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским

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20 февраля 2022, 16:18 Источник: "Интерфакс"

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, Берлин, 2020 г., Marc Vorwerk/globallook.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон в воскресенье поговорил по телефону с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщил французский телеканала BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным телеканала, разговор Макрона с российским президентом продолжался 1 час 45 минут. Беседа с Зеленским длилась полчаса. Детали переговоров пока не сообщаются.

В субботу Макрон также беседовал по телефону с Зеленским. По информации Елисейского дворца, украинский президент заверил французского, что «не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе». А сам Макрон заявил о готовности к «новым шагам ради стабильности и мира».

Путин и Макрон в предыдущий раз обсуждали украинский кризис по телефону 12 февраля.

7 февраля они провели многочасовую встречу в Кремле.