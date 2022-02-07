Макрон назвал диалог с Россией «главным средством достижения безопасности в Европе»

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7 февраля 2022, 21:51 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Эммануэль Макрон, фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что диалог с Москвой является главным средством достижения стабильности и безопасности в Европе.

Макрон отметил, что страны заложили основу для полноценного и открытого диалога в 2019 году. Политик напомнил о состоявшихся между ним и Путиным обменах мнениями в резиденции французского президента в форте Брегансон и в Санкт-Петербурге.

«Я думаю, что диалог сейчас актуален как никогда. Этот диалог необходим: только он позволит обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте»,- продолжил он.

Глава государства добавил, что сейчас наблюдается «критическая ситуация в Европе». По его словам, все стороны «должны вести себя ответственно».

«Я рад, что смогу детально обсудить все вопросы и мы сможем начать поиск коллективного ответа, полезного для России и всей Европы. Подобный ответ позволит избежать войны и построить стабильность, прозрачность и доверие для всех»,- пояснил Макрон.

Он считает, что диалог с Путиным позволит проложить путь навстречу деэскалации ситуации на Украине.

Французский лидер уточнил, что на переговорах будет затронут «нормандский формат», вопросы безопасности в Белоруссии и Восточной Европе, «важные вопросы коллективной безопасности».

Также Париж намерен наладить двухсторонние связи в области культуры, науки и экономики.

Ранее сообщалось, что Франция ждет от встречи Путина и Макрона решения по ситуации на Украине.

