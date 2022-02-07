Посол Франции в США Этьен ждет от встречи Путина и Макрона решения по ситуации на Украине

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7 февраля 2022, 19:42 Источник: Washington Post

Владимир Путин и Эммануэль Макрон, фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Посол Франции в США Филипп Этьен заявила, что Париж надеется на продвижение в вопросе Украины после встречи президента России Владимиром Путиным и главы республики Эммануэля Макрона. Переговоры начались 7 февраля в Кремле.

«Франция и Германия являются посредниками в кризисе в Донбассе и членами так называемого "нормандского формата"... Мы видим здесь возможность, может быть, продвинуться вперед, основываясь на первой встрече советников, которая прошла в Париже две недели назад»,- высказал дипломат.

Этьен добавил, что Франция рассчитывает на встрече с Путиным найти пути деэскалации и выстроить диалог на тему безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.