Макрон и Путин в течение 1 часа 40 минут обсуждали по телефону ситуацию вокруг Украины

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12 февраля 2022, 18:17 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на переговорах в Москве, Kremlin Pool/globallook.com

В субботу состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Разговор продолжался в течение 1 часа 40 минут, в течение которых главы государств обсуждали ситуацию вокруг Украины, сообщает Елисейский дворец.

Как утверждает источник агентства France-Presse в администрации французского президента, «разговор был посвящен перспективам снижения напряженности в кризисе вокруг Украины».

Это уже четвертый телефонный разговор лидеров двух стран за последние недели. В понедельник Макрон посетил с визитом в Москву, где прошли пятичасовые переговоры с Владимиром Путиным. Основной темой их было обсуждение путей деэскалации кризиса. После встречи французский лидер заявил, что его цель по предотвращению эскалации конфликта на Украине достигнута.