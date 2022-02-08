Макрон заявил, что цель по предотвращению эскалации конфликта на Украине достигнута

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8 февраля 2022, 13:27 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что выполнил цель предотвратить эскалацию на Украине. Накануне французский лидер посетил Москву и встретился с главой РФ Владимиром Путиным.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что поставил перед собой цель предотвратить эскалацию ситуации, которая сложилась в последнее время вокруг Украины. Политик уточнил, что данная задача выполнена, более того, в ходе его визита в Москву были открыты новые перспективы.

Ранее сегодня президент Франции прибыл в Киев, где позже состоятся его переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.