Песков анонсировал планы Путина провести телефонный разговор с Макроном 20 февраля

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19 февраля 2022, 12:56 Источник: РИА Новости

В. Путин, фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу подтвердил намерение президента РФ Владимира Путина провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, 20 февраля.

Французский лидер недавно приезжал на переговоры с президентом России в Москву. Президенты РФ Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон 7 февраля на переговорах в Москве договорились снизить напряженность вокруг Украины.

Деловая газета The Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники после написала, что Владимир Путин перешел к деэскалации украинского кризиса, согласился вывести из Белоруссии до 30 тысяч российских военнослужащих, которые задействованы в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022», после их завершения.

Президент Франции в ходе переговоров с российским лидером заявил, что диалог с Россией является главным средством достижения стабильности и безопасности в Европе.