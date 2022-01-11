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Группа сенаторов в преддверии переговоров с Россией призвали Байдена усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге

, 08:22

Группа сенаторов в преддверии переговоров с Россией призвали Байдена усилить военное присутствие НАТО на восточном фланге
фото: pixabay.com

В США группа сенаторов обратилась к Джозефу Байдену с призывом в преддверии заседания Совета Россия - НАТО рассмотреть возможность усиления военного присутствия Североатлантического альянса на его восточном фланге.

Текст письма девяти американских законодателей опубликовала в понедельник газета Politico.
Сенаторы полагают, что "НАТО следует рассмотреть возможность усиления военного присутствия альянса в странах Балтии, Польше и регионе Черного моря, чтобы сдерживать российскую агрессию".

Сенаторы также призвали президента США Джо Байдена увеличить помощь в сфере безопасности для Украины и других стран Восточной Европы, а также вести санкции против российского руководства.

Напомним, 10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. Делегацию возглавлял замглавы МИД РФ  Сергей Рябков.

Рябков назвал переговоры России и США по гарантиям безопасности, которые прошли 10 января в Женеве, сложными и профессиональными.

По итогам состоявшихся 10 января консультаций России и США заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что Вашингтон категорически не согласен с предложением России ограничить прием в НАТО новых стран. 

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