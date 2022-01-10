Рябков и Шерман не стали пожимать руки на российско-американских переговорах в Женеве

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10 января 2022, 14:29 Источник: ТАСС

Сергей Рябков, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

В Женеве в закрытом формате проходят российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. На протокольных снимках, опубликованных в СМИ, видно, что главы делегаций не стали пожимать руки, сохранив дистанцию.

На кадрах видно, что главы делегаций –замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встали по разные стороны друг от друга около национальных флагов. Дипломаты воздержались от рукопожатия или любого другого способа приветствия. Также представители Москвы и Вашингтона сели напротив друг друга за два отдельных стола.

Напомним, что на предыдущих встречах в Женеве представители стран прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий. Встреча между Россией и США началась около 11 часов (по мск).

Рябков назвал итоги первой части переговоров 9 января потрясающими.

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