Рябков и Шерман не стали пожимать руки на российско-американских переговорах в Женеве

В Женеве в закрытом формате проходят российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. На протокольных снимках, опубликованных в СМИ, видно, что главы делегаций не стали пожимать руки, сохранив дистанцию.
На кадрах видно, что главы делегаций –замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман встали по разные стороны друг от друга около национальных флагов. Дипломаты воздержались от рукопожатия или любого другого способа приветствия. Также представители Москвы и Вашингтона сели напротив друг друга за два отдельных стола.
Напомним, что на предыдущих встречах в Женеве представители стран прикасались локтями в качестве приветствия для протокольных фотографий. Встреча между Россией и США началась около 11 часов (по мск).
Рябков назвал итоги первой части переговоров 9 января потрясающими.
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