В Женеве начались переговоры России и США по гарантиям безопасности

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10 января 2022, 10:59 Источник: РИА Новости

флаг РФ и США, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

В понедельник, 10 января, на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве начались российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Встреча проходит в закрытом формате.

Страны планируют обсудить российский проект договора с США о гарантиях безопасности, в который включены, в частности, положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказе от дальнейшего расширения НАТО за счёт бывших советских республик и сокращении военных учений.

Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Американскую - первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Ранее Рябков выразил мнение, что Вашингтону некомфортно вести двусторонние переговоры с Россией, поскольку США чувствуют за собой «глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО».

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