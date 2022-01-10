Замглавы МИД РФ Рябков: Россия хочет проверить способность США принимать решения в сложной ситуации

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10 января 2022, 08:48 Источник: РИА Новости

Сергей Рябков, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе переговоров по гарантиям безопасности Москва хотела бы проверить способность США принимать ответственные решения в сложный момент.

«… мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности»,- высказал он.

Дипломат считает, что Вашингтону некомфортно вести двусторонние переговоры с Россией, поскольку США чувствуют за собой «глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО».

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