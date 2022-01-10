Замглавы МИД РФ Рябков заявил о дискомфорте США на переговорах с Россией из-за партнеров-русофобов в НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США некомфортно ввести двусторонний диалог с Москвой, поскольку им мешают антироссийские настроения среди партнёров по НАТО.
«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО»,- пояснил дипломат.
Ранее Рябков выразил мнение, что наивно надеяться на продвижение по вопросам гарантий безопасности на предстоящих российско-американских переговорах в Женеве. 9 января прошла первая встреча между делегациями в формате ужина. Замглавы МИД назвал итоги первой части переговоров потрясающими.
Основная часть переговоров по гарантиям безопасности состоится 10 января в закрытом формате.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.