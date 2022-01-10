Замглавы МИД РФ Рябков заявил о дискомфорте США на переговорах с Россией из-за партнеров-русофобов в НАТО

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10 января 2022, 07:50 Источник: РИА Новости

МИД РФ, Фото: Sergey Kovalev/globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США некомфортно ввести двусторонний диалог с Москвой, поскольку им мешают антироссийские настроения среди партнёров по НАТО.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО»,- пояснил дипломат.

Ранее Рябков выразил мнение, что наивно надеяться на продвижение по вопросам гарантий безопасности на предстоящих российско-американских переговорах в Женеве. 9 января прошла первая встреча между делегациями в формате ужина. Замглавы МИД назвал итоги первой части переговоров потрясающими.

Основная часть переговоров по гарантиям безопасности состоится 10 января в закрытом формате.

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