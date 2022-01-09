Замглавы МИД РФ Рябков назвал «наивной» надежду на достижение договоренностей по безопасности с США и НАТО

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9 января 2022, 20:59 Источник: ТАСС

МИД РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что надеяться на продвижение по вопросам гарантий безопасности на предстоящих российско-американских переговорах в Женеве наивно, судя по публичной позиции западных стран.

Рябков отметил, что накануне встречи позиция американской стороны оставляет мало оснований для оптимизма.

«Я хотел бы прежде всего услышать в ходе предстоящих контактов что-то более внятное по нерасширению НАТО, отзыву решения бухарестского саммита 2008 года, по недопустимости для США и натовских стран продолжать геополитическое освоение, по сути дела, всего пространства, подконтрольного этой группе государств, к западу, северо-западу, юго-западу от наших границ. И это главное для нас»,- пояснил дипломат.

Он добавил, что позитивным итогом российско-американских переговоров и НАТО по гарантиям безопасности станет подтверждение готовности работать по предложениям РФ.

Ранее Рябков выразил мнение, что Запад должен на одностороннем порядке отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру. Также дипломат считает, что НАТО пора «собирать манатки» и отправляться на рубежи 1997 года.

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