Замглавы МИД РФ Рябков предложил НАТО «собирать манатки» и возвращаться на рубежи 1997 года

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9 января 2022, 20:48 Источник: ТАСС

флаг НАТО, фото: Wu Wei/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что НАТО больше не сможет «оттеснять» Москву на вторые роли в европейской и международной политике. По его словам, альянсу пора возвращаться на рубежи 1997 года.

«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец»,- высказал дипломат.

Рябков считает, что НАТО пора «собирать манатки» и отправляться на рубежи 1997 года.

Напомним, что в мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что «не рассматривают друг друга как противников» и создают «механизм для консультаций, координации и совместных действий».

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