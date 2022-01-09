Замглавы МИД Рябков: Запад должен на односторонней основе отказаться от расширения НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Запад должен на одностороннем порядке отказаться от расширения НАТО и ликвидировать созданную военную инфраструктуру.
«Для нас более важны другие приоритеты: нерасширение НАТО, ликвидация созданной инфраструктуры, отказ от мероприятий, причём не на взаимной основе, а на односторонней основе со стороны Запада»,- высказал дипломат.
Рябков отметил, что России хотелось бы по итогам переговоров с США в Женеве получить внятное представление о том, какие у коллег в Вашингтоне «позиционные допуски» по вопросам, которые интересуют РФ в первую очередь.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что прогресс на переговорах с Россией по гарантиям безопасности возможен на обоюдной основе.
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