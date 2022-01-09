Госсекретарь США: прогресс на переговорах с Россией возможен на обоюдной основе

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9 января 2022, 18:33

Энтони Блинкен, фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/ globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе российско-американских переговоров по гарантиям безопасности страны смогут найти общий язык по вопросам, которые их волнуют.

«Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности»,- высказал он в интервью телеканалу CNN.

Блинкен считает, что любой прогресс, которого РФ и США собираются достичь, возможен на обоюдной основе. По его словам, если Вашингтон и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям Москвы, то России придется сделать то же самое. Также дипломат уверен, что добиться прогресса в условиях эскалации вокруг Украины будет сложно.

«Мы привержены диалогу и дипломатии, чтобы увидеть, сможем ли мы решить данные проблемы мирным путем, который, безусловно, является наиболее предпочтительным. В то же время, мы готовы действовать в отношении России очень решительно, если она выберет путь конфронтации и агрессии»,- отметил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что первый раунд российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января.

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