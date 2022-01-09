Захарова сообщила, что переговоры РФ и США по безопасности начнутся в узком составе вечером 9 января

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9 января 2022, 15:58

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что первый раунд российско-американских переговоров по гарантиям безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января.

«Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности»,- пояснила она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова добавила, что 10 января работа будет продолжена уже в широком формате. По ее словам, российская делегация прибыла в Женеву с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами безопасности.

«Это будет беседа российских профессионалов с американскими партнерами, а кем прикинутся или кем себя проявят американцы, мы посмотрим. Наши специалисты туда поехали с желанием участвовать в конкретной работе»,- отметила дипломат.

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