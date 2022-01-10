Замгоссекретаря США Шерман по итогам переговоров с Россией: мы не позволим никому закрывать другой стране двери в НАТО

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10 января 2022, 21:29 Источник: Коммерсантъ

Венди Шерман, CNP/globallook.com

По итогам состоявшихся 10 января консультаций России и США заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что Вашингтон категорически не согласен с предложением России ограничить прием в НАТО новых стран. Об этом она заявила на брифинге по окончании встречи.

При этом, как заявила Шерман, США готовы обсуждать с Россией вопросы о размещении ракет в Европе.

«Сегодня состоялась дискуссия для лучшего понимания друг друга, а также приоритетов и пунктов озабоченности друг друга», — отметила замгоссекретаря.

Кроме того, Шерман заявила, что в ходе консультаций американская сторона предупредила Россию: в случае вторжения ее на территорию Украины последствия будут жестче, чем в 2014 году.

Как и российский представитель на переговорах, замглавы МИД Сергей Рябков, Шерман отметила, что Россия и США не договорились по вопросу вступления в НАТО новых стран. «Мы не позволим никому закрывать другой стране двери в НАТО», — заявила она.

По ее словам, США предложили России в скором времени продолжить консультации.

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