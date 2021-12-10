Политолог Денис Денисов: Россия усилит безопасность страны после инцидента с кораблём «Донбасс» ВМС Украины в Керченском проливе

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10 декабря 2021, 12:18

фото: pixabay.com

Российским властям придётся усиливать безопасность Азово-Черноморского региона после очередной провокации ВМС Украины, судно управления "Донбасс" которых двигалось в направлении Керченского пролива, и экипаж корабля игнорировал требования об изменении курса движения.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов заявил, что за прошедший год в Черноморском регионе было множество провокаций, которые показали слабую защиту России, и поэтому власти нашей страны начнут усиливать и разрабатывать новые механизмы безопасности.

По словам эксперта, ничего особенного не произошло, но так как все события происходят во время обострения ситуации вокруг Донбасса и Украины, любые аналогичные инциденты воспринимаются гипертрофированно.

Денисов считает, что поскольку за последнее время происходило много провокаций в регионе, то необходимо переосмысление проблематики безопасности в Черноморском регионе.

По его мнению, сейчас нужно садится и разрабатывать новые механизмы по безопасности. "Это касается как расширения НАТО, так и безопасности Азовско-Черноморского региона", - цитирует Денисова Общественная служба новостей. "Есть механизмы и практики, которые позволят минимизировать такие ситуации. ...необходима политическая воля и заинтересованность сторон", - заключил эксперт.

По данным СМИ, двигавшийся в сторону Керченского пролива украинский корабль "Донбасс" , о котором сообщала в четверг ФСБ, прикрывали истребители США.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что инцидент как часть провокаций Украины в Чёрном море должен стать предметом экстренного рассмотрения в Совбезе ООН.

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