Сенаторы Цеков и Ковитиди прокомментировали инцидент с украинским кораблём у Керченского пролива

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10 декабря 2021, 09:58

Ольга Ковитиди, фото: vk.com/kovitidiof

Сенаторы от Крыма Сергей Цеков и Ольга Ковитиди прокомментировали инцидент с украинским кораблём у Керченского пролива. Цеков в беседе с RT назвал инцидент провокацией. Ковитиди заявила, что инцидент как часть провокаций Украины в Чёрном море должен стать предметом экстренного рассмотрения в Совбезе ООН.

По мнению Цекова, "наверное, хотели пойти по пути Петра Порошенко, но только со стороны Азовского моря". Политик отметил, что подобные действия только обостряют и без того сложные отношения между Россией и Украиной.

Цеков считает, что ситуация с попыткой прохода кораблей ВМС Украины в 2018 году "должна уже была научить их, что не надо обострять отношения". По словам парламентария, если надо пройти через Керченский пролив - нужно сделать запрос.

ФСБ в четверг сообщила о направляющемся корабле ВМС Украины «Донбасс» по направлению к Керченскому проливу.

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