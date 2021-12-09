ФСБ: корабль ВМС Украины движется к Керченскому проливу и не реагирует на требования изменить курс

Аргументы Недели → Армия 13+

9 декабря 2021, 22:49 Источник: РИА Новости

Корабль ВМС Украины, Yulii Zozuliaukrinform /globallook.com

Корабль ВМС Украины «Донбасс» движется по направлению к Керченскому проливу и не реагирует на требования изменить курс. Об этом сообщила в четверг ФСБ.

«Девятого декабря текущего года в 09.12 корабль управления «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было»,- сообщает ФСБ.

В сообщении говорится также, что днем сопровождающий «Донбасс» российский корабль береговой охраны предупредил экипаж о необходимости соблюдать законодательство РФ. Был получен ответ, что корабль следовать через Керченский пролив не намерен.

«В настоящее время «Донбасс» находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — говорится в сообщении ФСБ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости