Глава украинского Минобороны пообещал приложить все усилия для размещения «Нептунов» на южных границах Украины

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13 ноября 2021, 19:21

Алексей Резников, Yuliia Ovsiannikova Ukrinform / globallookpress.com

На вооружении Военно-морских сил Украины (ВМС) в настоящее время находится противокорабельный ракетный комплекс «Нептун». Недавно назначенный министром обороны Украины Алексей Резников пообещал сделать всё возможное для размещения этого ракетного комплекса на южных границах страны, в непосредственной близости от границы с Крымом, в ближайшем будущем.

«От себя лично сделаю всё от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе противокорабельный комплекс «Нептун» заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей», — цитирует Резникова РИА Новости.

Министр Алексей Резников и Главнокомандующий Валерий Залужный в субботу в рамках рабочего визита находились в городе Бердянск Запорожской области. Резников распорядился, чтобы создание базы ВМС в Бердянске должно быть ускорено.

Украина работает над усилением общих возможностей собственных ВМС, сотрудничая с США и Турцией, - передаёт RT.

Украинский министр обороны Резник сообщил, что «недавно на вооружение ВМС Украины поступил первый беспилотный комплекс Bayraktar, а сегодня на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа ADA для украинского флота».

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