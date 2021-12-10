Avia.pro: двигавшийся в сторону Керченского пролива украинский корабль «Донбасс» прикрывали истребители США и Франции

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10 декабря 2021, 10:17 Источник: Avia.pro

Истребитель, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Двигавшийся в сторону Керченского пролива украинский корабль «Донбасс» прикрывали истребители Соединенных Штатов и Франции. Соответствующее утверждение высказано в публикации российских интернет-СМИ.

Согласно данным ФСБ, накануне утром судно «Донбасс» снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в направлении Керченского пролива. Спустя некоторое время корабль лег на обратный курс.

Портал Avia.pro пишет, что «Донбасс» прикрывали истребители США и Франции. В ходе движения судна самолеты находились в небе над Черным морем, отмечает сайт.

Ранее в пятницу сообщалось, что политолог Сергей Марков допустил возможность ввода войск России в Донбасс этой зимой.

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