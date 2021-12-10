Политолог Марков допустил возможность ввода войск России в Донбасс этой зимой

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10 декабря 2021, 08:24

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Политолог Сергей Марков допустил вероятность ввода российских войск в Донбасс этой зимой. Соответствующий прогноз эксперт высказал, выступая в радиоэфире.

По словам Маркова, ставшего собеседником «Эха Москвы», РФ потребовала от Соединенных Штатов снять запрет на выполнение Минских соглашений Украиной. Как полагает аналитик, если данное условие не будет выполнено, Россия может начать процесс признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Реагируя на это, Киев пойдет в наступление в Донбассе. Россия в ответ введет на территорию региона свои войска, обозначил предполагаемый сценарий Сергей Марков.

Он считает, что данные события могут произойти в декабре-январе.

Ранее в пятницу сообщалось, что политолог Григорий Миронов озвучил точку зрения, согласно которой США, вероятно, ведут информационную подготовку к украинской наступательной операции в Донбассе.

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