Политолог Миронов: США, возможно, ведут информационную подготовку к военному наступлению Украины на ДНР и ЛНР

Соединенные Штаты, возможно, ведут информационную подготовку к военному наступлению Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Григорий Миронов.
Как отмечает портал «ПолитРоссия», американское издание The New York Times написало, что Вашингтон может грозить Москве жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на украинскую территорию.
По мнению Миронова, Штаты, вероятно, осуществляют информационную подготовку к наступлению армии Украины в Донбассе.
«По задумке США, международное сообщество должно поверить, что нападет Россия», — заявил аналитик.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный эксперт Константин Сивков сделал прогноз, согласно которому Москва нанесет фланговый удар по киевским силам в случае их нападения на ДНР и ЛНР.
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