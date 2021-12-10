Политолог Миронов: США, возможно, ведут информационную подготовку к военному наступлению Украины на ДНР и ЛНР

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10 декабря 2021, 07:54 Источник: «ПолитРоссия»

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Соединенные Штаты, возможно, ведут информационную подготовку к военному наступлению Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Григорий Миронов.

Как отмечает портал «ПолитРоссия», американское издание The New York Times написало, что Вашингтон может грозить Москве жесткими санкциями в качестве ответа на якобы планируемое вторжение на украинскую территорию.

По мнению Миронова, Штаты, вероятно, осуществляют информационную подготовку к наступлению армии Украины в Донбассе.

«По задумке США, международное сообщество должно поверить, что нападет Россия», — заявил аналитик.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что военный эксперт Константин Сивков сделал прогноз, согласно которому Москва нанесет фланговый удар по киевским силам в случае их нападения на ДНР и ЛНР.

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