Аналитик Сивков: Россия нанесет фланговый удар по ВСУ, если Киев организует крупномасштабное наступление в Донбассе

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9 декабря 2021, 16:04

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация нанесет фланговый удар по Вооруженным силам Украины, если Киев организует крупномасштабное наступление на территории Донбасса. Соответствующий прогноз высказал отечественный военный аналитик Константин Сивков.

Специалист прокомментировал заявление главы Генштаба РФ Валерия Герасимова о том, что любые провокации киевской стороны по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. Сивков предсказал, что Москва нанесет фланговый удар по ВСУ в случае их крупномасштабного наступления.

«По итогам ответа России на провокацию киевских силовиков Украина лишится всех боеспособных Вооруженных сил и ей нечем будет защищаться. Вообще», — процитировал эксперта Telegram-канал «Донбасс решает».

Ранее сегодня сообщалось, что бывший секретарь украинского Совнацбеза Александр Турчинов назвал Белоруссию плацдармом для «вторжения» РФ в его страну.

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