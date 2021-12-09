Александр Турчинов назвал Белоруссию плацдармом для «вторжения» России на Украину

Аргументы Недели → В мире 13+

9 декабря 2021, 15:22

Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов назвал Белоруссию плацдармом для «вторжения» России в его страну. Соответствующее заявление Турчинов сделал в разговоре со СМИ.

По словам собеседника журналистов, президент Александр Лукашенко обещал ему в 2014 году, что белорусские власти не пропустят российские танки через свою территорию.

«Сейчас риторика другая, сейчас прямые угрозы. Белоруссия — фактически плацдарм для вторжения на Украину», — отметил процитированный «ПолитНавигатором» Александр Турчинов.

Ряд киевских экспертов и политиков обвиняют Москву в намерении «напасть» на Украину. Руководство РФ подобные утверждения опровергает.

Ранее в четверг сообщалось, что журналист Дмитрий Стешин озвучил прогноз, по которому Россия «мгновенно» признает независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае широкомасштабного наступления Киева в Донбассе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости