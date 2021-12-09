Военкор Стешин: в случае широкомасштабного наступления Украины в Донбассе Россия «мгновенно» признает ДНР и ЛНР
9 декабря 2021, 14:36
Российская Федерация «мгновенно» признает независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если Украина развернет широкомасштабное наступление в Донбассе. Такой прогноз высказал отечественный военный корреспондент Дмитрий Стешин.
По мнению журналиста, в случае нападения Киева «будут мгновенно республики признаны».
«Просто в течение минуты это делается», — отметил Стешин в разговоре с авторами Telegram-канала «Донбасс решает».
Ранее в четверг сообщалось, что издание Popular Mechanics допустило реализацию сценария, при котором Соединенные Штаты отправят авианосец к берегам России в Балтийском море из-за напряженности на украинской границе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.