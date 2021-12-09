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Военкор Стешин: в случае широкомасштабного наступления Украины в Донбассе Россия «мгновенно» признает ДНР и ЛНР

, 14:36

Военкор Стешин: в случае широкомасштабного наступления Украины в Донбассе Россия «мгновенно» признает ДНР и ЛНР
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация «мгновенно» признает независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если Украина развернет широкомасштабное наступление в Донбассе. Такой прогноз высказал отечественный военный корреспондент Дмитрий Стешин.

По мнению журналиста, в случае нападения Киева «будут мгновенно республики признаны».

«Просто в течение минуты это делается», — отметил Стешин в разговоре с авторами Telegram-канала «Донбасс решает».

Ранее в четверг сообщалось, что издание Popular Mechanics допустило реализацию сценария, при котором Соединенные Штаты отправят авианосец к берегам России в Балтийском море из-за напряженности на украинской границе.

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