Popular Mechanics: США могут отправить авианосец к берегам России в Балтийском море из-за напряженности на границе с Украиной

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9 декабря 2021, 09:22 Источник: «ПолитРоссия»

Авианосец Harry S. Truman, US Navy / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут отправить свой авианосец к берегам России в Балтийском море из-за напряженности на границе РФ с Украиной. Такой вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

Издание Popular Mechanics пишет, что в связи с напряженностью на российско-украинской границе Вашингтон может отправить к берегам РФ в Балтийском море авианосец Harry S. Truman вместе с его корабельной ударной группой. Предполагается, что при таком варианте развития событий поддержку флоту окажут истребители и бомбардировщики, которые пересекут Атлантику и приземлятся на базах в Польше и Румынии.

Ранее в четверг сообщалось, что американист Дмитрий Дробницкий высказал точку зрения, согласно которой Украина распадется после того, как перестанет быть нужной силам в США.

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